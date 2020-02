Richard Dittrich arbeitet seit 2001 bei der Börse Stuttgart. Herr Dittrich war maßgeblich am Auf- und Ausbau des Kundenservice beteiligt. In seiner aktuellen Rolle als Chief Customer Experience Officer der Börse Stuttgart vertritt er die Interessen der Anleger in allen aktuellen Entwicklungen. Auch im Internet werden von ihm die aktuellen Themen der Anleger beantwortet, so zum Beispiel bei YouTube unter „Frag´ Richy“.